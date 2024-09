Fassino sul furto del profumo al duty free | È stato frutto di una distrazione La Stampa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’ex sindaco di Torino, Piero, e con lui amministratori e vertici del Salone del Libro, sono stati pienamente assolti dopo 11 anni perché, contrariamente a quanto sosteneva la Procura di Torino, per i giudici di primo grado non c’èalcun patto occulto tra gli amministratori e la società Gl Events che gestisce il Lingotto. Anzi, gli amministratori hanno agito per il bene della città.ha parlato di questo oggi in una lunga intervista a Lain cui si è soffermato anche del presuntodialdi cui èaccusato lo scorso aprile A questo punto le indagini che la riguardavano sono chiuse positivamente. È così? «Direi di sì. È caduta l’accusa perl’affidamentodell’organizzazionedelSalonedelLibro. Èarchiviatoilprocedimento sullo smog. È stata chiusa l’indagineWestinghouse».