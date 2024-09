Ettore Rosato Azione | Dispiace per gli addii Noi nel campo largo? No sosteniamo i migliori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 settembre 2024 – “Noi non siamo nele non c’è dichiarche possa cambiare le cose”. Entrando alla riunione della direzione nazionale di, al vicesegretariopreme anzitutto confutare l’affilial centrosinistra rimproverata da Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Giusy Versace a suffragio della defezione. Onorevole: non vi preoccupano tanticritici verso la collocdialle regionali? “Ne prendiamo atto.dal punto di vista personale e non posso che augurare buon lavoro. Non si dica però che noi siamo nel. Anzi. Ci vengono rinfacciati in continui nostri voti, che sono sempre di merito, quandoprovvedimenti del governo che consideriamo utili. Poi capita, e ricapiterà, che alle amministrativecandidati col