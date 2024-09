Emilia-Romagna due dispersi | il video choc Musumeci inchioda la Regione | ha avuto mezzo miliardo in dieci anni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ci sono due, a causa dell'alluvione che ha colpito l'nelle ultime 48 ore, con una cumulata massima d'acqua che ha superato, in alcuni casi, i 350 millimetri, con picchi massimi nella zona tra Ravenna e Brisighella: si tratta, come comunicato direttamente dal capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano al sottosegretario Galeazzo Bignami durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, di due persone che si erano rifugiate su un ponte, a Bagnacavallo, per sfuggire all'acqua. Drammatica la situazione in quella zona, in particolare a Traversara di Bagnacavallo, nel Ravennate. In questo i vigili del fuoco all'opera per mettere in sicurezza le persone che sono salite sui tetti delle case.