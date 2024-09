Dove comprare le migliori sfogliatelle di Napoli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 19 settembre 2024) La storia della sfogliatella è avvolta nel mistero. In principio fu la Santarosa, ripiena con frutta secca, limoncello, ricotta e semola bagnata nel latte, inventata da suor Clotilde nel Seicento al covento di Santa Rosa in Costiera Amalfitana per recuperare degli avanzi, ricetta che si è evoluta poi negli anni e che oggi comprende crema pasticcera e amarene. Cosa c'entra con la sfogliatella di ricotta? Si narra che fu Pasquale Pintauro nell'Ottocento a portare e modificare la ricetta della Costiera in città, ma non ci sono molti dettagli al riguardo. Riccia o frolla (la prima da mangiare calda al momento, la seconda da gustare anche il giorno dopo), la sfogliatella è il simbolo della pasticceria partenopea: eccocomprarla a