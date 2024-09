Dossieraggio Crosetto al Copasir Minaccia di lasciare senza la fiducia

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 19 settembre 2024) Guido, il ministro della Difesa, sembra sempre più arrabbiato per il caso, lo è innanzitutto con i giornalisti. Dice chi gli è vicino: "È talmente schifato da un certo modo di fare informazione che ha deciso, da più di un mese, quindi ben prima che uscissero sui giornali in modo del tutto illegittimo e abusivo i verbali dell’inchiesta di Perugia, di limitare al massimo le sue uscite pubbliche". Per capire cosa sta succedendo attorno al caso dossier e a Guido, bisogna riportare la linea che il ministro consegna a sera ai suoi interlocutori di. La premessa è questa: il rapporto con Giorgia Meloni - riporta La Repubblica - è "saldo e costante, nella franchezza reciproca". Per il titolare della Difesa c’è chi cerca di mettere zizzania al fine di inventare spaccature nel governo che non esistono, al pari di divisioni con Alfredo Mantovano e i servizi.