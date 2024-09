Dopo tre anni di guerra in Ucraina per la Nato il 2 per cento del Pil per le spese militari non basta più

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 settembre 2024) Se qualcuno spera in una risoluzione diplomatica allain, allora è destia restare deluso. Infatti, dall’Occidente non si parla di pace ma soltanto die della necessità di “fare di più” per supportare Volodymyr Zelensky, così da sconfiggere Vladimir Putin. Così, mentre l’Europarlamento ha dato il suo via libera alla risoluzione che chiede ai Paesi UE di concedere il permesso a Kiev di colpire in Russia, quasi in contemporanea il segretario generale uscente della, Jens Stoltenberg, nel suo ultimo discorso da numero uno dell’Alleanza, tenuto al German Marshall Fund di Bruxelles, ha spiegato che “dobbiamo essere disposti a pagare il prezzo per la pace”. “Più soldi ci sono, più forti sono le nostre difese, più efficace è la nostra deterrenza, maggiore è la nostra sicurezza” ha aggiunto il leader del Patto Atlantico.