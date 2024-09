Bellucci-Zhang in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Hangzhou 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mattiasfiderà Zhizhennel match valido per il secondo turno dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento cinese. Vittorioso all’esordio contro Karatsev, il tennista azzurro se la vedrà ora contro il beniamino di casa, che al primo turno ha faticato contro Yevseyev.ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno a Miami, e scenderà in campo con i favori del pronostico.però potrà giocarsi le sue carte, consapevole che in caso di vittoria entrerà virtualmente in top 100. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV L’incontro traè in programma sabato 21 settembre, cone campo ancora da definire. Latelevisiva dell’evento è offerta da Sky Sport, che monitora il torneo sul cemento cinese attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204).