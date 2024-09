9 Settembre 2024 – Si apre processo contro Google

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si, nella corte federale della Virginia, ilintentato dal Dipartimento di Giustizia verso, acccusata di aver violato le leggi antitrust nella sua attività pubblicitaria. Continuano i guai giudiziari per uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Tunisia, Ayachi Zammel, sul quale pendono cinque nuove richieste di rinvio a giudizio emessi oggi dalla procura del tribunale di primo grado di Siliana. La società elettrica statale della Namibia, NamPower, ha firmato un contratto con due aziende cinesi per avviare la costruzione del piu’ grande impianto solare del Paese. La Commissione europea ha concluso che tre misure tedesche a favore di Ryanair e dell’aeroporto di Francoforte-Hahn sono incompatibili con le norme Ue sugli aiuti di Stato. Mario Draghi nel suo Rapporto sul Futuro della competitività europea fa suonare tutti i campanelli d’allarme.