Turismo | il Cilento vola alto con EasyJet Holidays

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilsi prepara ad accogliere un flusso turistico sempre più ampio grazie alla nuova partnership con. La compagnia aerea low-cost ha avviato i voli sull’aeroporto di Salerno, collegando la splendida costa cilentana ai principali mercati europei.La nuova connettività rappresenta un’occasione per ilcilentano. Grazie all’impegno di FenailpAutentico DMO, che hanno lavorato alacremente per costruire relazioni strategiche con i principali tour operator, ilsi prepara a entrare a far parte dei pacchetti vacanza di. Negli ultimi giorni si è svolto un inspection tour per valutare le strutture ricettive del territorio e definire i dettagli della collaborazione. I risultati sono molto positivi e si prevede l’inclusione delnei pacchetti vacanza già dalla prossima stagione.