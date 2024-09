The Beatles | ecco quando inizieranno le riprese dei film di Sam Mendes sui Fab Four

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È stata annunciata la data di inizio produzione dei prossimidi Samincentrati sui Fab. Non abbiamo avuto molti notizie suidi Samsui. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento ci arriva da Production List e indica che lenel luglio 2025 a Londra. Il progetto consiste in quattroseparati, uno per ciascuno dei membri della band più importante della storia della musica, idi Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George Harrison. Le pellicole racconteranno storie interconnesse, una dal punto di vista di ciascun membro del gruppo. The: Samha in mente una strategia coraggiosissima per i quattroI dettagli del progettointende distribuire tutti