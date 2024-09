Sosa | Sono triste per la morte di Schillaci sul Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roberto Carlos, ex calciatore del, è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue parole: “per ladi. Italia ’90 è stato il Mondiale più bello dal punto di vista mediatico, emozionale, all’epoca ero un giovane innamorato dell’Italia, sognavo di giocare in Italia, ero contento per Totò, da attaccante avevo tanta voglia di emularlo. mi ha fatto molto male apprendere della sua scomparsa. Il? Conte è stato chiaro con tutti, fa sentire ogni calciatore protagonista in anche se gioca cinque minuti, ha responsabilizzato il gruppo storico e fatto capire a chi è dietro, che sarà protagonista. Così si costruiscono le squadre vincenti.