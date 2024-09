Scossone Campari | si dimette il CEO dopo soli 5 mesi Il titolo crolla in borsa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Alti e bassi in casa. A circa 5dalla nomina, Matteo Fantacchiotti ha rassegnato le sue dimissioni da CEO e membro del consiglio di amministrazione: «Con efetto da oggi e per motivi personali». Lo afferma l’azienda in una nota, informando come il contratto sia stato risolto di comune accordo. Attualmente sono in corso le negoziazioni per definire la buonuscita. L'inatteso evento ha generato unoaldell’azienda che ha chiuso le contrattazioni con un calo di circa l'8%, perdendo la soglia psicologica dei 7 euro: una quotazione che non si vedeva dal 2020. Il nuovo asset amministrativo «È stato per me un privilegio essere parte diGroup per quasi cinque anni, e guidare questa organizzazione da aprile 2024.