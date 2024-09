Salvini ha voluto il processo | Open Arms Fusani la spara | come la zittisce Senaldi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "haquesto": Claudialo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, il talk in onda su Rete 4, riferendosi al, che vede il ministro dei Trasporti Matteoimputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. L'accusa nei suoi confronti è di aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della Ong spagnolanel 2019. Nei giorni scorsi, durante l'udienza a Palermo, il pm ha chiesto per lui sei anni di reclusione. Alle parole della giornalista, ha risposto il condirettore di Libero Pietro, anche lui ospite del programma, con un ironico: "Sì, sai com'è contento adesso". La, però, ha insistito dicendo: "Tutti i ministri,tu ben sai,tutti noi sappiamo, per essere sottoposti adevono passare dal voto del Parlamento.