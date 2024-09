Playing God | il dietro le quinte dell’animazione al Festival del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Durante la Mostra Internazionale deldi, il cortometraggio animatoGod, prodotto dallo Studio Croma, ha suscitato interesse e dibattito. I creatori del corto, tra cui regista, sceneggiatore, storyboardista e animatrice, hanno condiviso dettagli sul loro lavoro e sul ruolo cruciale ma spesso poco riconosciuto di figure come storyboard artist e animatori nel processo di produzionetografica. Il Ruolo degli Storyboard Artist e degli Animatori Lo storyboard artist inizia il suo lavoro durante lo sviluppo della sceneggiatura, creando una versione visiva che permette al team di previsualizzare il ritmo e l’immaginario del film. Questo ruolo, essenziale per l’animazione, è spesso sottovalutato o non riconosciuto nei contesti ufficiali deitografici, dove si tende a evidenziare figure più tradizionali come il regista o il montatore.