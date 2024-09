Milan Lorenzo Torriani | chi è il baby portiere che ha esordito contro il Liverpool

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 18 settembre 2024), la storia del giovanissimo nuovo secondodella squadra di Fonseca: alla scoperta diUna storia incredibile che sembra chiamare a rapporto un destino impensabile., classe 2005rossonero hain Champions League. Lo ha fatto a San Siroil, una sfida storica con un epilogo sfortunato per la squadra di Fonseca. Dopo il ruolo da titolare nella tourneè americana, che lo ha visto brillare in estate. Ecco anche la prima chance in gara ufficiale, complice l’infortunio di Mike Maignan, che potrebbe saltare anche il derbyl’Inter. Il giovane estremo difensore ha dimostrato personalità dopo il suo ingresso in campo, considerando anche il momento non semplice per tutta la squadra.