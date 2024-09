Manchester City-Inter Barella | Giochiamo sempre per vincere Mi ha impressionato l’atteggiamento dei compagni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Quando giochi nell’lo fai per, siamo stati competitivi contro una squadra molto forte, con un atteggiamento concentrato e che fa la differenza se vuoila Champions”. Lo ha detto il centrocampista dell’, Nicolòvenuto ai microfoni di Prime Video in seguito al pareggio esterno per 0-0 maturato contro ilnel prima gara stagionale di Champions League. “L’anno scorso abbiamo dominato in campionato e lasciato qualcosa in Champions. Quest’anno vogliamo fare di più, stiamo crescendo e quando giochi nell’lo faiper– ha analizzato-. Abbiamo dato dimostrazione che anche contro una squadra fortissima possiamo giocarcela, anche se poi il calcio è fatto di tante sfaccettature e dettagli. Mi hadei mieidopo una gara non facile come quella di Monza.