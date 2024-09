L’opera di Mati Una canzone per i malati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) S’intitola "Ricordo amore" ed è unache, grazie alla sensibilità condivisa da tre ‘uomini d’arte’, si offre quale dedica alle persone affette da Alzheimer. Ad inciderla Alberto Fortis e Oliver Lapio su musica di Oliver Lapio e liriche di Andrea. Lanasce dal contatto che gli autori, in particolare Andrea, hanno avuto con persone nella fase iniziale della malattia di Alzheimer e dalla sensibilità verso le loro sofferenze. È la testimonianza di una persona a cui è stata diagnosticata la malattia e che compie un grande sforzo, attraverso la memoria, per ricordare il passato, cercando di non lasciare che le cose più belle vissute svaniscano nella nebbia della malattia.