LIVE Roma-Servette 1-0 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | giallorosse avanti all’intervallo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21che conduce il punteggio al termine dei 45? iniziali. La formazione di Alessandro Spugna ha trovato la rete del vantaggio al 38?: gol firmato da Moeka Minami, abile a girarsi in area con il destro e centrare la porta dopo una situazione di palla inattiva. Nel complesso lehanno meritato il risultato finora maturato, creando almeno altre quattro nitide palle gol. A tra poco per l’inizio della ripresa! 45’+3 FINISCE IL PRIMO TEMPO!1-0! 45’+2 Break di Kumagai, Greggi raccoglie il pallone ma calcia con troppa frenesia, spedendo la palla a lato. 45’+1 Tre minuti di recupero. 45? Ammonita Giugliano per un intervento in ritardo su Tufo. 44? GIUGLIANO! Azione dirompente di Thogersen sulla fascia destra, la norvegese trova la capitana giallorossa che non dà forza alla sua conclusione, bloccata da Korpela.