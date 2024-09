LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | si parte con Ineos-Alinghi poi Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Ora il sole inizia a farsi largo tra le nuvole. 13.55 Cielo completamente nuvoloso a Barcellona. Temperatura tra 19 e 20 gradi. Fa meno caldo che nei giorni scorsi. 13.53 Le regate traed American Magic sono state invece tutte equilibrate, peraltro anche durante la fase di round robin. Servirà dunque grande concentrazione per chiudere oggi la pratica e non continuare a dare ossigeno agli statunitensi che si esaltano proprio nelle circostanze in cui devono compiere delle rimonte apparentemente impossibili. 13.51 Se le condizioni di vento dovessero essere regolari, non vediamo comepossa perdere la regata contro. Tuttavia la Coppa America ci insegna a non dare mai nulla per scontato 13.45 Previsti due cambi tra i cyclors per l’eventuale gara-7: dentro Luca Kirwan e Paolo Simion al posto di Liuzzi e Gabbia. 13.