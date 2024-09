In Emilia Romagna peggiora il maltempo Criticità e salvataggi nel Forlivese

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - "Dal tardo pomeriggio sono in corso diversi interventi per soccorsi a persone in difficoltà tra i comuni di Rocca San Casciano, Modigliana e Tredozio". Lo rende noto il comando dei Vigili del Fuoco di Forli'-Cesena dopo l'ondata didelle ultime ore che ha colpito la zona. "In località Valmaggiore sono state tratte in salvo due persone bloccate da una frana, in piazzale Foro Boario a Rocca San Casciano, due anziani sono stati salvati tramite gommoni a seguito dell'allagamento della loro abitazione. In corso operazioni dio di persone isolate a causa di frane e smottamenti". A Cesena allagamenti si sono avuti nei quartieri rivolti alla zona costiera. Stessi problemi anche a Bertinoro e Forlimpopoli.