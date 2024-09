Il problema degli Oasis

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Diciannovesima puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità , a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. La rubrica di critica culturale The Meaning of Style, nata dal desiderio di sfidare, emozionare e provocare i lettori, ha compiuto quasi un anno. In questo periodo abbiamo avuto ospiti di rilievo e famigerate prese di posizione che hanno infiammato la sezione dei commenti (scusa, GQ!), e molti altri arriveranno. All'inizio di un nuovo anno per Meaning, il desiderio di sfidare, emozionare e provocare è ancora presente, così come l'intento di sviscerare i grandi temi che informano il nostro presente attraverso l'analisi culturale e quel pizzico di umorismo, di cui, perché no, abbiamo bisogno.