Il lavoro della vita | il ritorno agli impegni pubblici di Kate

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Catherine Middleton è tornata per la prima voltadopo il video-annunciofinechemioterapia. La principessa di Galles ha partecipato a un incontro per la prima infanzia al Castello di Windsor. È la terza volta che la moglie di William viene menzionata nel registro degliufficiali da quando ha iniziato il suo percorso contro il cancro all'inizio di quest'anno.era presente con i membrisua famiglia, ma senza il marito, che aveva un altro impegno. 'Shaping Us', questo il nome dell'evento a cui la principessa di Galles ha partecipato e che ha lanciato lo scorso anno, descrivendolo come il «sua», incentrato sul sostegno allo sviluppo nei primi cinque anni crucialidi un bambino.