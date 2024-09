Il Bonus Befana da 100 euro | come funziona e chi ne ha diritto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In vista delle festività invernali, il governo italiano sta studiando nuove misure di sostegno per le famiglie, una delle quali è ilda 100. L’incentivo delda 100, pensato per dare una spinta all’economia e alleviare le spese delle famiglie durante il periodo natalizio, potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità per molti cittadini., foto Ansa – VelvetMagChe cos’è ilda 100? Ilè un’iniziativa che offre ai cittadini italiani un contributo economico una tantum di 100, pensato per sostenere le famiglie con redditi medio-bassi durante il mese di gennaio, un periodo spesso segnato da spese elevate legate alle festività.