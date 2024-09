Il bergamasco Marco Carrara conduce il Premio De André | Un’emozione gigantesca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il giornalista e conduttore televisivo, volto dei programmi “Agorà” e “Timeline” su RaiTre, presenterà la nuova edizione delFabrizio De. Accanto a lui, sul palco della manifestazione, che taglia il traguardo del 23esimo anno, ci sarà il critico musicale Paolo Talanca. Entusiasta per questa nuova esperienza, sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Condurre ilFabrizio Desarà. Non vedo l’ora!”. Venerdì 20 e sabato 21 settembre dalle 21 in piazza Fabrizio Dealla Magliana andrà in scena la fase finale della 23a edizione del “Fabrizio De– Parlare Musica”, che vedrà la partecipazione di giovani talenti e nomi affermati del panorama musicale italiano. L’evento, denso di emozioni e significati, sarà dedicata al giornalista e scrittore Massimo Cotto, recentemente scomparso.