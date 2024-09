I 125 anni dei Salesiani | Qui più di cento nazioni Il sogno? Aprire un centro di formazione professionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La prima pietra dell’Opera Salesiana fu posta ad Ancona nel 1899 quando la città iniziava ad estendersi verso la stazione ferroviaria. Allora in aperta campagna, ora si trova aldi uno dei quartieri più multietnici della città. L’Oratorio accoglie oggi più di 600 bambini e ragazzi, seguiti da 120 volontari, che si alternano nelle attività didattiche e formative, da cinque sacerdoti e un coadiutore. A reggere la parrocchia salesiana della Sacra Famiglia è don Giampiero. Per questoversario il Carlino l’ha intervistato. Sono trascorsi moltidalla posa della prima pietra dell’Opera Salesiana. Come è cambiata la vostra missione in città? "Sicuramente dopo 125il cambio è notevole. Allora i ragazzi erano poveri, abbandonati, facevano qualche furtarello.