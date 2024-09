Fiorentina vs Lazio | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. La necessità dei viola di ottenere la prima vittoria si scontra con quella dei biancocelesti di avvicinarsi all’alta classifica.vssi giocherà domenica 22 settembre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola non si aspettavano di vivere un inizio di stagione così complicato. Dopo quattro giornate, infatti, hanno raccolto soltanto tre punti, frutto di tre pareggi e una sconfitta. Quest’ultima, la prima dell’annata, è arrivata contro l’Atalanta che si è imposta per 3-2. I biancocelesti si presentano in Toscana con buone sensazioni dopo la vittoria per 2-1 contro il Verona nell’ultima giornata.