Ex Inter e Chievo Luciano ricattato dal vero Eriberto | il racconto di D’Angelo|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 2024-09-18 12:12:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’incredibile e indimenticabile storia di. Nel mercato estivo del 2002 sfumò il possibile passaggio dalalla Lazio del calciatore brasiliano, che rivelò pubblicamente il segreto sulla sua falsa identità e fu squalificato per sei mesi. Poi nell’estate del 2003 passò in prestito all’, con cui raccolse soltanto 5 presenze, per poi tornare ana nel successivo mercato invernale. Un suo ex compagno di squadra ai tempi del, Maurizio D’Angelo (ora vice di Pippo Inzaghi al Pisa) ha parlato a “Non è più domenica” (podcast di Rocco Di Vincenzo e Matteo Fantozzi): “Andammo a fare una tournée in Grecia e giocammo contro il Paok dove c’era come attaccante un certoNunes de Souza, ndr), un brasiliano.