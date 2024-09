DOPO IL CAOS-elezioni Battistini | Va evitato il commissariamento del Comitato lombardo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ilvenutosi a creare a seguito delleper il rinnovamento di tutte le cariche delRegionale Lombardia Lnd Figc (conferma per Sergio Pedrazzini presidente, ma in consiglio ci vanno i rappresentanti della lista avversaria), va registrato l’intervento della candidata sconfitta Valentina. "E’ innegabile il risultato elettorale raggiunto. In Lombardia la nostra lista ha ottenuto 34 cariche su 36: 12 consiglieri regionali su 13, 18 delegati assembleari su 18 e 5 revisori dei conti su 5". E ancora: "Lo scarto tra me e Pedrazzini è stato banale ma va rispettato. Si è provveduto a richiedere l’immediata convocazione del primo Consiglio Direttivo per poter stabilire le nomine del Vice Presidente Vicario e Vicepresidente nonché la distribuzione delle relative cariche operative per garantire fin da subito la gestione amministrativa e sportiva.