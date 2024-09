Coppa Italia Eccellenza e Promozione Oggi il Chiesanuova ospita la Sangiustese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mercoledì diper le formazioni discendono in campo quasi tutte per le gare di ritorno di ottavi e sedicesimi. Per quanto riguarda le squadre della provincia di Macerata, ecco il quadro riassuntivo.. Nel girone D il Matelicail Fabriano Cerreto alle 17.30; all’andata vinsero i matelicesi 1-0. Nel girone E ilriceve laalle 18.30; in gara1 la sfida terminò in parità (0-0). Nel girone F invece c’è attesa per Montefano-Maceratese (ore 15.30): la formazione di Possanzini si impose all’andata 3-1 al comunale "Soverchia" di San Severino. Infine, nel girone G il Tolentino (nella foto, l’attaccante Lovotti) fa visita al Montegranaro (ore 15.30), forte del successo per 2-0 al "Della Vittoria".