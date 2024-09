Champions Milan-Liverpool 1-3 Ibra | Qui comando io

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – Ilperde in casa per 3-1 contro ilnel match d’esordio nellaLeague 2024-2025. I rossoneri partono bene ma poi vanno sotto e nella ripresa non riescono a rimettere in piedi la sfida. Fonseca per l’esordio opta per tre cambi rispetto alla formazione schierata dall’inizio contro il Venezia, con Calabria che viene preferito a Emerson Royal e Tomori che torna titolare al posto di Gabbia. Poi Morata dal 1? invece di Abraham. Il tecnico del, Arne Slot, conferma il suo 4-2-3-1, ma in difesa dà spazio a Tsimikas, e con il trio alle spalle di Diogo Jota, con Gakpo preferito a Luis Diaz. Niente da fare anche per Federico Chiesa. Rossoneri subito in gol. Al 3? Puliši? si invola sulla destra e scambia con Morata tagliando fuori Tsimikas.