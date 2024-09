Calcio femminile super Juventus a Biella! 3-1 al PSG nell’andata del playoff di Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Unaal “Pozzo-La Marmora” diper l’andata del secondo turno delladi. La squadra allenata da Massimiliano Canzi ha sconfitto per 3-1 il temibile PSG grazie alle marcature della danese Amalie Vangsgaard al 7?, di Sofia Cantore al 34? e della svedese Hanna Bennison al 61?. Il gol del momentaneo pari delle ospiti era stato siglato dalla transalpina Thiniba Samoura al 12?. Un risultato importante per la compagine juventina in vista del ritorno in Francia, portando partire da una condizione di vantaggio. Chiaramente, servirà la stessa attenzione di questo match e la capacità di colpire in ripartenza. PRIMO TEMPO – Canzi vara un 3-4-3 che già avevamo visto in campionato:Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino; Bergamaschi, Caruso, Bennison, Krumblegel; Cantore, Vangsgaard, Beccari.