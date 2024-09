Arsenal Jorginho | L’Atalanta ha molta qualità meritano di essere dove sono

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Mi aspetto una gara molto difficile,è una squadra molto fisica, dobbiamo stare attenti, hannoe fisicità. Non andrei a parlare dei nomi, la loro forza è il collettivo, ci stiamo preparando per una partitadobbiamo fare attenzione. Nonrimasto stupito dalla vittoria dell’Europa League da parte del, è una squadra che continua a crescere,di, stanno mostrando che il calcio italiano è forte, lo è sempre stato e continua ad esserlo“.queste le parole del centrocampista dell’alla vigilia della partita di Champions League contro. “Retegui? È un giocatore molto forte, specialmente in area, vede benissimo la porta, non dobbiamo lasciargli spazio, sta crescendo tanto e sta migliorando, è un giocatore davvero molto bravo“.