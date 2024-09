Applausi e convergenze tra Meloni e Orsini all' assemblea di Confindustria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Condivido molti punti della relazione del presidentee condivido lo scenario”. La premier Giorgiapartecipa all'annuale die apre il suo intervento con un ringraziamento al presidente Emanuelee all'industria in generale: “Quello italiano è un tessuto produttivo fondato sul profitto ma anche sulla capacità di creare valore, attento ai bisogni delle famiglie, dei lavoratori, di guardare allo sviluppo della nazione a 360 gradi. Credo si debba ringraziare l'impresa italiana e, grazie per quello che le imprese hanno fatto in termini di costruzione di valori social”, ha detto citando Olivetti.