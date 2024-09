Anticipazioni Chi l’ha visto? del 18 settembre | la verità sulla morte di Amedeo Matacena

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La puntata di Chi? in onda il 182024 su Rai 3 si preannuncia ricca di temi intricati e misteriosi, trattati come sempre dalla conduttrice Federica Sciarelli. Un volto storico di Rai3 e del programma, quello della giornalista, che anno dopo anno si rinnova per ritrovare il foltissimo pubblico di affezionati che non vedono l’ora di mettersi di fronte alla tv per scoprire oscure, misteri ed evidenze sconvolgenti che riguardano i più attuali casi di cronaca. Tra quelli principali, vi è certamente quello die di sua madre, la cuiè avvolta dal dubbio: la procura di Reggio Calabria ha infatti aperto un fascicolo, sospettando che non siano morti per cause naturali. Al momento, sotto indagine è l’ultima moglie dell’ex Deputato di Forza Italia, che era stato intervistato a Dubai dall’inviata Chiara Cazzaniga.