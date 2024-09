Allarme sicurezza anche a sinistra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Alla vigilia del voto regionale, in Emilia-Romagna è suonato un campanello d': di colpo la questioneè tornata sotto i riflettori. Il problema è stato a lungo ignorato soprattutto a, perché ritenuto roba da destra forcaiola. Da almeno un anno a questa parte, però, le cose sono cambiate: l'inspaventa i sindaci di tutti i colori politici, che ora invocano più polizia, più carabinieri, più controlli e addirittura l'intervento dell'esercito. Gli ultimi, drammatici, episodi di cronaca non fanno che confermare che non si tratta di sensazioni (la cosiddetta 'inpercepita') ma di un problema molto concreto. Nella classifica della criminalità stilata dal Sole 24 ore, Rimini è quarta e Bologna sesta. Sotto le Due Torri spaventano soprattutto le violenze sessuali (secondo posto in Italia) e le rapine sulla pubblica via (+ 44% in un anno).