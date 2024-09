Universo Corto non solo proiezioni | Felici di essere ritornati in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Da stasera alle 18.30 fino al 21 settembre va in scena a La Nunziatinaun festival tutto dedicato aimetraggi e che compie 20 anni Nonma anche dj set, concerti, mostre e presentazione di libri seguendo un filo culturale che ormai si è consolidato in. E proprio stasera, alla consolle c’è Dennis Bovell un guru della musica caribica e reggae, portato dal direttore de La Nunziatina Nicola Zaccardi. Il Festival è nato a Pisa nel 2004 dall’associazione culturale "Giovani Persone" ed è stato ospitato in varie località per ritornare a Pisa su invito dell’attuale amministrazione.