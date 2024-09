Tifoso del Liverpool travolto da un’automobile | muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre, si è verificato un incidente stradale sull’autostrada A4, in direzione Torino, nel tratto compreso tra Seriate e Bergamo, all’altezza dell’aeroporto di Orio al Serio. La tragedia ha coinvolto undel, atterrato a Bergamo alle 23:53 da Manchester, giunto in Italia per assistere alla partita di Champions League tra Milan e, prevista per la serata di mercoledì 18 settembre allo stadio San Siro. Il, per ragioni ancora sconosciute, avrebbe scavalcato la recinzione che separa l’aeroporto dalla carreggiata autostradale, venendodain transito. L’uomo è morto sul, come confermato dai soccorritori. L’allarme è stato lanciato poco prima dell’una di notte e sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine.