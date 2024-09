PS5 Pro vs PS5 | un confronto tra prestazioni ed innovazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) La PS5 Pro è l’aggiornamento tanto atteso della PS5 base, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di gioco ancora più avanzata. Sony ha puntato su un hardware più potente e su funzionalità che migliorano il comparto grafico e lecomplessive della console. In questo, analizzeremo le differenze principali tra i due modelli, focalizzandoci su grafica,e prezzo. Grafica eCrediti: Ansa – VelvetMagLa PS5 Pro introduce significativi miglioramenti sul fronte grafico, offrendo una risoluzione fino a 8K per i giochi compatibili, contro i 4K della PS5. Questo rende la nuova console particolarmente attraente per chi dispone di televisori di ultima generazione. Il supporto al ray tracing è stato ulteriormente ottimizzato, consentendo riflessi e luci più realistici nei giochi.