Oliviero Toscani ecco cosa c’è da sapere tra vita privata e lavorativa

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 17 settembre 2024)è il Re Mida della fotografia internazionale, capace di dara campagne pubblicitarie e scatti destinati a far parte della storia.sappiamo della sua? Di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: L’attesissimo incontro di William e Harry è andato male «Non si sono neanche salutati» Senza alcuna ombra di dubbio,è uno dei fotografi più importanti e influenti al mondo. Con la sua arte ha fotografato quanto di più bello possa essere esistito sul pianeta Terra, lasciando un patrimonio di immagini indelebili. Scopriamo di seguito alcuni dettagli provati del comunicatore in scatti più famoso dei cinque continenti. View this post on Instagram A post shared by Venezia Photo (@veneziaphotofestival) Prima mogliesi è sposato per la prima volta all’età di 23 anni con Brigitte.