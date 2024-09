Nuova Champions League al via | le cinque italiane ai nastri di partenza tra poche luci tante ombre e mille interrogativi | programma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)ai blocchi didella, ma la nostra squadra più in forma quest’anno è fuori dalle coppe europee: il Napoli ha spiccato il volo in campionato dopo lo 0-3 di Verona nell’esordio e Antonio Conte è già diventato il re della città. La, con la tre giorni di questa settimana in cui sarà battezzata la formula a girone unico, accoglie per la prima voltaclub italiani, ma ci arriviamo con il fiatone e qualche ombra. JUVENTUS – La Juventus affronta martedì pomeriggio a Torino il lanciatissimo PSV Eindhoven, quindici punti ingiornate di Eredivisie. Musica diversa in casa bianconera: due vittorie nelle prime due giornate di campionato ed elogi a mani basse per Thiago Motta, ma i pareggi, doppio 0-0 con Roma ed Empoli, hanno frenato gli entusiasmi.