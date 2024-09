Non può essere lui Fisico scolpito muscoli e addominali | spunta la foto choc di Lino Giuliano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) È andata in onda ieri sera, 16 settembre, la prima puntata del Grande Fratello. Alcuni dei primi concorrenti ufficiali hanno già fatto il loro ingresso nella Casa, mentre altri varcheranno la porta rossa nella puntata di giovedì 20 settembre. A inizio puntata tutti si sono domandati della sorte di, volto noto di Temptation Island, inizialmente annunciato come concorrente ufficiale. La produzione, infatti, a seguito del commento omofobo pubblicato sui social in risposta a un commento di Enzo Bambolina, ha deciso di squalificarlo dal cast della trasmissione. L’insulto omofobo gli è costato la partecipazione al programma. “Voi sapete amici che questa sera sarebbe entrare un concorrente,– ha spiegato Alfonso Signorini –. Qualche giorno fa, però, ha pubblicato sul suo profilo social un commento.