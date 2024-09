Matrimonio rinviato cosa mi è successo dopo la morte di mio padre | il dramma della Ruta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) E così anche Maria Teresaè finita nel salotto di “Storie Di Donne Al Bivio”, il programma-confessionale di Monica Setta in onda su Rai2 in seconda serata. L'ex-conduttrice ora si gode la vita felice da nonna, ad accudire i suoi Noah e Anita, figli rispettivamente di Guenda e Gian Amedeo Goria. È, però, anche una donna in procinto di sposarsi o meglio avrebbe dovuto farlo il prossimo mese di ottobre con il suo compagno Roberto Zappulla, ma il tutto è stato rimandato per i nipotini: “Sono diventata nonna di Noah e Anita, figli di Guenda e Gian Amedeo. Si, voglio godere i miei nipoti e per questo io e Roberto abbiamo spostato le nozze al 2025. Ci amiamo molto e per un certo periodo, anni fa, avevamo deciso di avere un figlio nostro.