Lite animalisti donatori di sangue | In classe con il cuore di un bue

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Modena, 17 settembre 2024 – “Come associazione appoggiamo pienamente l’importanza sociale nell’educare alla donazione, sia diche di organi o tessuti. Ma portare inundi bovino e mostrarlo agli alunni è stata una modalità che ci ha lasciato sconcertati. Attività di questo tipo dovrebbero insegnare ai ragazzi i valori dell’altruismo, mentre l’esibizione di un animale macellato, come se si trattasse di un mero oggetto, va in direzione opposta". È Yuri Bautta di Lav Modena (Lega Anti Vivisezione) ad accendere i riflettori su quanto accaduto a maggio in una scuola media in provincia di Modena, nel corso di un’attività didattica pensata per insegnare ai ragazzi "come funziona quest’organo e l’importanza di donare il".