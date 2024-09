L’Italia con le carte in regola in Europa | Giorgetti presenta al Cdm il Piano strutturale di bilancio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Mantenere allo Stato una quota di Poste Italiane superiore al 50%. È quanto prevede il Dpcm approvato in via definita dal Consiglio dei ministri di oggi, durante il quale, tra l’altro, il ministro dell’Economia Giancarlohato lo schema deldidi medio termine, richiesto dall’con le nuove norme sul Patto di Stabilità. Nel corso del Consiglio dei ministri, che festeggiato la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e salutato l’ingresso di Alessandro Giuli in squadra, sono stati approvati in via preliminare il decreto che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione e quello per la modifica dell’organizzazione del ministero dell’Istruzione e del Merito.