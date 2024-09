L’ACCADEMIA RIVELA I VINCITORI DEL 2024 DEL PREMIO DELL’ACCADEMIA DEGLI STUDENTI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 17 settembre 2024) L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha eletto 15del 51° concorso Student Academy Awards®. Quest’anno, il concorso Student Academy Awards ha ricevuto 2.683 candidature da 738 college e università di tutto il mondo. Idelsi uniscono alla schiera deiStudent Academy Award® di Patricia Cardoso, Pete Docter, Spike Lee, Patricia Riggen e Robert Zemeckis. Il mese scorso l’Academy ha annunciato che quest’anno la cerimonia di presentazione dell’annuale concorso cinematografico internazionale persi terrà a Londra in collaborazione con Rolex. Tradizionalmente tenutasi al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills fin dalla sua nascita, la 51a edizioneStudent Academy Awards si terrà all’ODEON Luxe Leicester Square di Londra lunedì 14 ottobre alle 19:00 BST.