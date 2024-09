Instagram cambia tutto arrivano i limiti automatici | ecco cosa fare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 17 settembre 2024) La piattaforma di Meta introduce per la prima volta un sistema automatico di restrizione che contribuirà a rendere più sicuro ed eticamente corretto il popolare social network Limite del tempo di utilizzo dell’app, restrizioni sui messaggi, filtri per parole e frasi offensive.mette in campo una serie di nuove impostazioni per rendere il social network un luogo più tranquillo e sicuro nel rispetto e nell’educazione di chi lo utilizza. Lanciato nel 2010 come una semplice app, dopo l’acquisizione qualche dopo da parte di Facebook,è esploso raggiungendo in breve tempo i dieci milioni di utenti. Fino ad abbattere nel 2018 il record di 1 miliardo di utenti attivi mensili, risultando da allora ora il social network in più rapida crescita. Arriva la stretta sugli account– Cityrumors.