Grave e incoerente | anche Mara Carfagna lascia Calenda crisi di nervi dentro Azione

(Di martedì 17 settembre 2024) "Prendiamo atto con rammarico della decisione di Mariastella Gelmini, Giusy Versace edire un partito che le ha accolte e valorizzate in un momento particolarmente critico del loro percorso politico": lo si legge in una nota di, il partito di Carlo. Che poi prosegue: "Rispettiamo le scelte personali ma riteniamopassare dall'opposizione alla maggioranza a metà legislatura contravvenendo così al mandato degli elettori. Una pratica che contribuisce ad allontanare i cittadini dalla politica". Sul suo futuro, comunque, il partito non ha dubbi: "- si legge ancora nel comunicato - rimarrà invece dove i cittadini l'hanno messa: al centro e all'opposizione del governo e continuerà a lavorare per costruire un'alternativa ad un bipolarismo fallimentare".