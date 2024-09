Frostpunk 2 la recensione | una sopravvivenza più politica

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 17 settembre 2024)è ormai nel cuore degli amanti degli strategici survival. Sin dal suo lancio nel 2018 ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel genere con la sua storia e il suo gameplay, offrendo una esperienza più hardcore, più dinamica. Gli sviluppatori di 11 Bit Studios, creatori anche di This War of Mine, hanno reso le atmosfere pesanti e tetre una delle caratteristiche principali dei loro giochi. Per quel poco che abbiamo potuto vedere, lo stesso vale per The Alters, altro survival strategico in arrivo nel 2024. In2, invece, finalmente si vede la luce. Il sequel del titolo originale, in uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, parla di ricostruzione, di un futuro migliore e di prosperità. Di sfide per raggiungerla, e degli ostacoli rappresentati dalla natura umana.