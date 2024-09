Fiorini un buon primo test Due vittorie in amichevole

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Una bella domenica di rugby al Teknowool Rugby Park, che ha ospitato le due amichevoli tra le formazioni seniores diPesaro Rugby e Gubbio, di fronte a un’altrettanto bella cornice di pubblico, circa 800 persone, a fare da sfondo agli incontri, entrambi vinti per 9 mete a 1 dalle squadre di casa. Ilappuntamento pre-stagionale dei kiwi giallorossi è stato anche l’occasione per lanciare la campagna abbonamenti: "Segui l’onda giallorossa" è il tema scelto per la stagione 2024/25. Per la squadra pesarese al via un nuovo campionato di Serie A, in un girone di sole società venete e lombarde, con Pesaro che si presenta come l’unica della costa adriatica.