Enzo Paolo Turchi su Marco Garofalo | Non era un grande ballerino faceva le pulizie a casa mia interviene un autore Mediaset

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 17 settembre 2024)alFratello si è lasciato andare a una dichiarazione spiacevole su, lo storico coreografo televisivo scomparso nel 2018 dopo una lunga malattia., come già sappiamo, ha iniziato a studiare danza a soli 21 anni nella scuola di, arrivato lì in seguito a un infortunio sul campo da calcio. Grazie proprio al coreografo ha poi lavorato per Raffaella Carrà e dal 1989 è diventato a tutti gli effetti un coreografo televisivo. Secondo Wikipedia,ha realizzato oltre 700 coreografie fra Buona Domenica, Ciao Darwin, Amici e mille altri programmi tv. Quando però, parlando con Shaila Gatta lo ha ricordato, ha sottolineato chelesua” e che non è mai stato una causa di alcuni problemi fisici.